Путин пожелал «всего доброго» ушедшим с российского рынка брендам

Президент Путин пожелал «всего доброго» мировым брендам, ушедшим с российского рынка

Мировые бренды понесли огромные убытки из-за ухода с российского рынка. Об этом сказал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его мнению, многие политики и экономисты считали, что после прекращения работы иностранных брендов российский бизнес «развалится», однако они ошиблись. «Наш бизнес подхватывает эти направления», — заявил российский лидер. Он также пожелал «всего доброго» мировым брендам, которые решили прекратить деятельность на территории России.