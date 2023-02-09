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14:55, 9 февраля 2023Экономика

Путин пожелал «всего доброго» ушедшим с российского рынка брендам

Президент Путин пожелал «всего доброго» мировым брендам, ушедшим с российского рынка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мировые бренды понесли огромные убытки из-за ухода с российского рынка. Об этом сказал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его мнению, многие политики и экономисты считали, что после прекращения работы иностранных брендов российский бизнес «развалится», однако они ошиблись. «Наш бизнес подхватывает эти направления», — заявил российский лидер. Он также пожелал «всего доброго» мировым брендам, которые решили прекратить деятельность на территории России.

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Варвара Кошечкина
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