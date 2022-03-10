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Производитель строительной техники Caterpillar приостановил работу в России

Американский производитель строительной техники Caterpillar приостановил работу в РФ

Фото: Igor Golovniov/ Globallookpress.com

Американский производитель строительной техники Caterpillar заявил, что приостанавливает работу производства в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

«Работа в России становится все более сложной, в том числе из-за санкций и нарушения цепи поставок. Мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях», — отметили в организации.

В Caterpillar добавили, что рассматривают меры поддержки сотрудников предприятий на российской территории в сложившейся ситуации.

Завод компании в России расположен в Тосно и работает с 2000 года, там собирают две модели экскаваторов и карьерных самосвалов. Также существует филиал в Новосибирске, который занимается изготовлением кузовов.

Ранее японская компания Epson, занимающаяся производством копировального оборудования, сообщила о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Данное решение было принято из-за усилившегося кризиса на Украине.

Марина Совина
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