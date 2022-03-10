Epson приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией

Японская компания Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией

Японская компания Epson, занимающаяся производством копировального оборудования, сообщила о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Данное решение было принято из-за усилившегося кризиса на Украине, сообщает ТАСС.

Кроме того, в Epson приняли решение отправить миллион долларов украинцам в качестве гумпомощи, в том числе тем, кому пришлось покинуть страну. В компании отметили, что обеспокоены ситуацией на Украине и внимательно следят за дальнейшим развитием событий.

Ранее стало известно, что видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостановит поставки в РФ и работу PlayStation Store. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — говорится в сообщении.