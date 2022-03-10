Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России

CNBC сообщил, что Sony приостановит поставки в Россию и работу PlayStation Store

Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостановит поставки в РФ и работу PlayStation Store, сообщил телеканал CNBC.

«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что игры от студии GSC Game World оказались недоступны для покупки в России. Как стало известно, тайтлы GSC Game World перестали продавать для российских геймеров. На момент публикации заметки игры украинской студии были недоступны для покупки и загрузки в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

В марте компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Фирма владеет популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки игр.