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Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России

CNBC сообщил, что Sony приостановит поставки в Россию и работу PlayStation Store

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостановит поставки в РФ и работу PlayStation Store, сообщил телеканал CNBC.

«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что игры от студии GSC Game World оказались недоступны для покупки в России. Как стало известно, тайтлы GSC Game World перестали продавать для российских геймеров. На момент публикации заметки игры украинской студии были недоступны для покупки и загрузки в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

В марте компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Фирма владеет популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки игр.

Марина Совина
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