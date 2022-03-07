Издатель GTA прекратил продажи игр в России

Компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты медиа ссылаются на заявление вице-президента компании Алана Льюиса (Alan Lewis), опубликованное для прессы. «После серьезных размышлений на прошлой неделе мы приняли решение прекратить новые продажи, установки и маркетинговую поддержку для всех наших продуктов в России и Белоруссии на данный момент», — говорится в сообщении топ-менеджера.

Take-Two — американский издатель, разработчик, дистрибьютор видеоигр. Корпорации принадлежат студии и компании Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. Фирма владеет несколькими популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки.

Как заметили журналисты, на момент публикации заявления игры издателя были доступны для российских геймеров в Steam.

5 марта игры Rockstar Games, которая принадлежит Take-Two, оказались недоступны для приобретения в России. Ограничения касаются как новых игры, так и старых проектов — GTA V, Red Dead Redemption 2, Bully, Max Payne и прочих тайтлов.