Создатели GTA остановили продажи своих игр в России

Игры Rockstar Games оказались недоступны для приобретения в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, игры оказались недоступны в магазине компании. При заходе на сайт Rockstar можно увидеть уведомление «эта игра недоступна в вашей стране или регионе». Ограничения касаются как новых игры, так и старых проектов. Геймеры не имеют возможности приобрести GTA V, Red Dead Redemption 2, Bully, Max Payne и прочие тайтлы.

Судя по всему, в настоящий момент Rockstar ограничила продажи только на своем сайте. На цифровой площадке Steam и в магазине PlayStation Store игры студии доступны для приобретения. В компании никак не комментировали прекращение продаж.

5 марта о приостановке продаж своих игр в России объявила студия Activision Blizzard. «Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт», — заявил президент компании Даниэль Алегре.