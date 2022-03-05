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Создатели GTA остановили продажи своих игр в России

Rockstar Games приостановила продажи игр в России

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Игры Rockstar Games оказались недоступны для приобретения в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, игры оказались недоступны в магазине компании. При заходе на сайт Rockstar можно увидеть уведомление «эта игра недоступна в вашей стране или регионе». Ограничения касаются как новых игры, так и старых проектов. Геймеры не имеют возможности приобрести GTA V, Red Dead Redemption 2, Bully, Max Payne и прочие тайтлы.

Судя по всему, в настоящий момент Rockstar ограничила продажи только на своем сайте. На цифровой площадке Steam и в магазине PlayStation Store игры студии доступны для приобретения. В компании никак не комментировали прекращение продаж.

5 марта о приостановке продаж своих игр в России объявила студия Activision Blizzard. «Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт», — заявил президент компании Даниэль Алегре.

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Андрей Ставицкий
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