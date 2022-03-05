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Создатели Call of Duty и World of Warcraft остановили продажи в России

Студия Activision Blizzard остановила продажу игр в России

Фото: Mike Blake / Reuters

Activision Blizzard объявила о приостановке продаж своих игр в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт», — заявил президент компании Даниэль Алегре. По словам топ-менеджера, безопасность сотрудников компании является главным приоритетом Activision Blizzard. Студия является создателем популярных серий игр — например, Call of Duty и World of Warcraft.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали», — заметил Алегре. В компании заявили о гуманитарной помощи и пожертвованиях в различные благотворительные фонды.

Вечером 4 марта о прекращении продаж продуктов и поддержке пользователей из России объявила Microsoft. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — сообщил президент американской корпорации Брэд Смит.

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Андрей Ставицкий
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