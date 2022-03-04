Microsoft приостановила работу в России

Компания Microsoft объявила о том, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент американской корпорации Брэд Смит (Brad Smith). Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.

Также Брэд Смит отметил, что компания координируется и работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского союза и Великобритании. «Как компания, мы стремимся обеспечить безопасность наших сотрудников на Украине и находимся в постоянном контакте с ними, чтобы предложить поддержку во многих формах», — подытожил Смит.

В начале марта ограничения для пользователей из России ввела Apple. Компания закрыла свой интернет-магазин в регионе, прекратила экспорт продукции и ограничила работу платежного сервиса Apple Pay.