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Игры серии S.T.A.L.K.E.R. перестали продавать в России

GSC Game World приостановила продажи своих игр в России

Фото: Shutterstock

Игры от студии GSC Game World оказались недоступны для покупки в России. О приостановке продаж сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, тайтлы GSC Game World перестали продавать для российских геймеров. На момент публикации заметки игры украинской студии были недоступны для покупки и загрузки в сервисе цифровой дистрибуции Steam. При переходе по ссылке, ведущей на конкретную игру, появляется сообщение «Данный товар недоступен в вашем регионе».

В числе недоступных для покупки продуктов оказались все игры серии S.T.A.L.K.E.R., франшиза «Казаки» и другие проекты от GSC Game World. Для ряда игр может отображаться их стоимость в рублях, однако положить их в корзину и оплатить заказ не получится.

Представители студии официально не анонсировали прекращение продаж своих игр. В начале марте в GSC Game World заявили, что прекращают разработку S.T.A.L.K.E.R 2 из-за ситуации на Украине.

В марте компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Фирма владеет популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки игр.

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Андрей Ставицкий
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