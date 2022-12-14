Крупнейший производитель цемента в мире ушел из России

Крупнейший производитель цемента в мире Holcim передаст бизнес в РФ местному менеджменту

Крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту, заявили представители компании в Telegram.

Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.

«Мы не комментируем детали соглашения до того, как оно пройдет все этапы одобрения, в том числе со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — цитирует РБК заявление российского офиса Holcim.

Holcim заявила о намерении покинуть Россию в конце марта, объяснив решение ситуацией в Украине. Предварительно компания приостановила все инвестиции на российском рынке.

Летом в компании сообщили, что она подверглась попытке рейдерского захвата. «Неизвестные» подали документы в региональные подразделения ФНС на смену участников двух юрлиц, входящих в группу «Холсим Россия», на основании решения Ленинского районного суда Грозного. Подразделение ФНС приостановило регистрацию этих заявок.

Новым собственником компании объявил себя Евгений Костюкевич. Позже Holcim удалось ввести через арбитражный суд Московской области обеспечительные меры, направленные на запрет изменения состава акционеров.