Швейцарский производитель стройматериалов уйдет из России

Швейцарская компания Holcim заявила об уходе с российского рынка

Швейцарская компания Holcim, которая производит строительные материалы, заявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В нем говорится, что уход с российского рынка связан с ситуацией на Украине. Также компания отмечает, что решение о продаже российских активов последовало за предыдущим заявлением Holcim о приостановке всех инвестиций на российском рынке.

По данным Bloomberg, компания также продает три цементных завода в стране. По мнению руководства компании, это поможет избежать риска изъятия ее активов российскими властями. Агентство отмечает, что компания не назвала сроки продажи своих заводов.

Ранее работу в России прекратил американский производитель строительной техники Caterpillar. В компании заявили, что работа в стране становится более сложной из-за санкций и нарушения цепочки поставок.