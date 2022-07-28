Западный производитель стройматериалов заявил о попытке захвата активов в России

Швейцарский производитель стройматериалов Holcim заявил о захвате активов в России

Швейцарский производитель стройматериалов Holcim сообщил, что неизвестные пытаются захватить активы группы. Региональное подразделение Федеральной налоговой службы (ФНС) приостановило регистрацию заявок на изменение состава участников двух юрлиц, входящих в российское подразделение, сказал РБК генеральный директор «Холсим Россия» Максим Гончаров.

Ранее представительство западной компании в России заявило, что ООО «Рондана» и «гражданин Э.» подали исковое заявление в Ленинский райсуд города Грозный. Они требовали взыскания с российского юрлица Holcim 257,2 миллиона рублей.

«"Холсим Россия" ни в настоящем, ни в прошлом не связана какими-либо взаимоотношениями с истцом или гражданином Э. и не получала от истца какие бы то ни было денежные средства», — отметили там. В компании также сказали, что неизвестные подали документы в региональные подразделения ФНС на смену участников двух юрлиц, входящих в группу «Холсим Россия». Основанием для этого стало уже другое решение Ленинского суда Грозного.

В компании отметили, что не могут объяснить такой внезапный интерес со стороны судебных органов Республики Чечня к «Холсим Россия». Предприятие обратилось к российским властям за помощью. Holcim заявила об уходе с российского рынка в конце марта.