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21:43, 25 января 2023Экономика

Крупный производитель электрооборудования решил уйти из России

Французский производитель электрооборудования Legrand решил уйти из России

Французский производитель электрооборудования Legrand решил уйти с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Поясняется, что организация сворачивает свое присутствие «ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности». Сейчас Legrand изучает варианты упорядоченной передачи своих активов. Убытки от ухода компания оценивает в 150 миллионов евро.

Legrand в 2022 году занимал 1,5 процента российского рынка электротоваров.

14 декабря 2022 года стало известно, что крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.

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Марина Совина
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