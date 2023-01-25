Крупный производитель электрооборудования решил уйти из России

Французский производитель электрооборудования Legrand решил уйти из России

Французский производитель электрооборудования Legrand решил уйти с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Поясняется, что организация сворачивает свое присутствие «ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности». Сейчас Legrand изучает варианты упорядоченной передачи своих активов. Убытки от ухода компания оценивает в 150 миллионов евро.

Legrand в 2022 году занимал 1,5 процента российского рынка электротоваров.

14 декабря 2022 года стало известно, что крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.