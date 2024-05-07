Прибыль бизнеса итальянского банка в России выросла в два раза

UniCredit сообщил о росте прибыли российского бизнеса в два раза с начала года

Чистая прибыль российского бизнеса итальянского банка UniCredit выросла в первом квартале более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, с 99 миллионов до 213 миллионов евро. Об этом говорится в отчете группы.

Выручка российского бизнеса составила 282 миллиона евро, что на 2,2 процента выше, чем годом ранее. Чистый процентный доход упал на 4,3 процента, объем восстановленных расходов на резервы увеличился на 48 процентов, а операционные расходы снизились на 13 процентов.

Портфель кредитов UniCredit в России сократился до 2,9 миллиарда евро, что на 400 миллионов евро меньше, чем в конце прошлого года. Объем депозитов за те же сроки снижен с 7,2 миллиарда евро до 6,8 миллиарда.

По итогам 2023 года чистая прибыль российского UniCredit достигла 665 миллионов евро. Топ-менеджмент банка после начала боевых действий на Украине неоднократно заявлял, что намерен постепенно избавиться от бизнеса в России, но не готов продавать его по любой цене.

Ранее стало известно, что после ужесточения давления на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) Европейский центробанк может задействовать ту же риторику в отношении UniCredit. Регулятор требует от финансовых организаций, остающихся в России в последние два года, ускорить свой уход с рынка.