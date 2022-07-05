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UniCredit задумал уйти из России с возможностью вернуться

Bloomberg: UniCredit рассматривает уход из России с возможностью обратного выкупа активов

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Итальянский UniCredit задумал уйти с российского рынка с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится. О том, что подобный вариант с последующим возвращением рассматривается, сообщает Bloomberg.

UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая позволит банку выкупить дочернюю компанию, рассказали знакомые с ситуацией источники агентства. Покупателями могли бы стать российские компании, не попавшие под санкции, но интерес также проявили потенциальные претенденты из Китая, Турции и Индии.

В начале июня стало известно, что итальянский банк задумался над тем, чтобы расширить круг потенциальных покупателей своего российского подразделения, и в том числе рассматривает возможность продать его представителям индийского или китайского бизнеса. Подробности переговоров пока не разглашаются, в самом банке от комментариев отказались.

UniCredit, Raiffeisen Bank и Societe Generale были крупнейшими иностранными банками в России. Пока от бизнеса избавился Societe Generale, продавший Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. UniCredit и Raiffeisen Bank International продолжают рассматривать опции.

По оценкам Financial Times, европейские и американские банки могут потерять свыше десяти миллиардов долларов в случае сокращения деятельности или полного ухода из России. В частности, UniCredit зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 миллиарда евро. Американский Citigroup предупредил о возможных потерях в размере трех миллиардов долларов и заложил под потенциальные убытки один миллиард.

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Платон Щукин
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