Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Французский владелец Росбанка продал его российской компании

Societe Generale продала Росбанк и страховой бизнес в РФ Интерросу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Французская финансовая группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос», пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Societe Generale объявляет о завершении сделки по продаже Росбанка и его дочерних страховых компаний в России компании Interros Capital», — указано в пресс-релизе. Бывший владелец Росбанка выйдет из его активов во втором квартале 2022 года с учетом изменения курса валют с момента объявления о сделке 11 апреля 2022 года.

О том, что кредитная организация перейдет «Интерросу», стало известно 11 апреля. Тогда Societe Generale подчеркнула, что Росбанк останется ее привилегированным партнером в России.

По данным Bloomberg, из-за кризиса на Украине европейские банки понесли по меньшей мере 7 миллиардов долларов убытков. Потери Societe Generale оказались наибольшими — уход с российского рынка стоил компании 3,7 миллиарда долларов. UniCredit — один из европейских банков с большим присутствием в России — заявил, что получил ущерб в размере 2 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Хорватия захотела блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции призвал «устранить опасения» из-за Швеции и Финляндии в НАТО
Лавров попросил ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации
Посольство США в Киеве возобновило работу
Житель Подмосковья зарубил знакомого мачете
Сексолог объяснил тягу к отношениям с несколькими людьми сразу
Минэкономразвития назвало сроки снижения рубля
В ООН заявили о непричастности к вывозу военных из «Азовстали»
Российские военные получат лазерное оружие
Названы причины разногласий Евросоюза по шестому пакету санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.