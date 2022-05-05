Подсчитаны потери европейских банков из-за кризиса на Украине

Bloomberg: европейские банки понесли $7 млрд убытков в результате конфликта на Украине

Из-за кризиса на Украине европейские банки понесли по меньшей мере 7 миллиардов долларов убытков, подсчитало агентство Bloomberg.

Больше всего на фоне издержек из-за ухода с российского рынка лишился французский Societe Generale: его убыток оценивается в 3,7 миллиарда долларов. UniCredit — один из европейских банков с большим присутствием в России — заявил, что получил ущерб в размере 2 миллиардов долларов. Кредитная организация сейчас взвешивает, стоит ли ей выходить с рынка.

Commerzbank потерял 0,5 миллиарда долларов, Raiffeisen Bank — 0,3 миллиарда, Credit Suisse и BNP Paribas — по 0,2 миллиарда. Также Deutsche Bank и UBS потеряли по 0,1 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в первом квартале года итальянский UniCredit, один из крупнейших в стране, направил на резервирование 1,3 миллиарда евро, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее, причем большая часть суммы приходится на российские активы. На балансе российского Юникредит Банка головная компания создала 1,23 миллиарда евро резервов. Такие действия позволили банку абсорбировать более 70 процентов потерь при наихудших вариантах.

Как сказал глава UniCredit Андреа Орчел, в целом итальянский банк готов потерять даже весь бизнес в России в результате национализации или другого вмешательства, и это никак не отразится на капитале.