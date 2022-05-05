Один из крупнейших итальянских банков приготовился потерять весь бизнес в России

Итальянский банк UniCredit приготовился к потере всего российского бизнеса

В первом квартале года итальянский банк UniCredit, один из крупнейших в стране, направил на резервирование 1,3 миллиарда евро, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее, причем большая часть суммы приходится на российские активы. Об этом со ссылкой на отчет группы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сообщает РБК.

На балансе российского Юникредит Банка головная компания создала 1,23 миллиарда евро резервов. Такие действия позволили банку абсорбировать более 70 процентов потерь при наихудших вариантах. Таким образом глава UniCredit Андреа Орчел успокоил аналитиков по поводу влияния происходящего в России на основной капитал организации.

По его словам, в целом итальянский банк готов потерять даже весь бизнес в России в результате национализации или другого вмешательства, и это никак не отразится на капитале. Если Юникредит Банк продадут или объединят с другим банком, то UniCredit постарается получить максимум возможного от этой сделки.

Юникредит Банк входит в список системно значимых в России. По состоянию на 1 февраля он занимал 13-е место по активам и 10-е — по капиталу. Его отчетность с марта не раскрывается с связи с требованием Центробанка, которое касается всех кредитных организаций. Однако отчет UniCredit показывает, что российская «дочка» принесла убыток в размере 915 миллионов евро.

Как отмечается в материале, резервы Unicredit по текущему курсу Центробанка соответствуют 118,2 миллиарда рублей, то есть покрывают 56,2 процента собственного капитала Юникредита. Однако в итальянском банке не объяснили, какой курс используют при расчетах резервов, а в отношении официальных курсов российской валюты эксперты указывают, что они формируются в основном за счет административных факторов, а не под влиянием рынка.

Еще в середине марта Орчел указывал, что банк собирается покинуть Россию тем или иным образом в связи с ситуацией, которая возникла после ввода российский войск на территорию Украины. При этом он признавал, что группа должна самым серьезным образом оценить последствия потери такого рынка.