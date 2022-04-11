Росбанку нашли покупателя в России

Компания Потанина купит Росбанк у Societe Generale

Французская Societe Generale нашла покупателя для Росбанка: его приобретет холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российской компании.

«Интеррос» выкупит всю долю Societe Generale не только в Росбанке, но и в страховом бизнесе. Российская компания уточнила, что условия сделки согласовали в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Закрыть ее планируется в ближайшие недели.

При этом Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России, говорится в сообщении.

Французская организация в свою очередь объявила, что прекращает вести в России банковскую и страховую деятельность, подписывая договор купли-продажи своей доли группе «Интеррос Капитал» — предыдущему акционеру Росбанка.