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Росбанку нашли покупателя в России

Компания Потанина купит Росбанк у Societe Generale

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Французская Societe Generale нашла покупателя для Росбанка: его приобретет холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российской компании.

«Интеррос» выкупит всю долю Societe Generale не только в Росбанке, но и в страховом бизнесе. Российская компания уточнила, что условия сделки согласовали в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Закрыть ее планируется в ближайшие недели.

При этом Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России, говорится в сообщении.

Французская организация в свою очередь объявила, что прекращает вести в России банковскую и страховую деятельность, подписывая договор купли-продажи своей доли группе «Интеррос Капитал» — предыдущему акционеру Росбанка.

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Платон Щукин
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