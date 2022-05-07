Оценены убытки западных банков в случае ухода из России

FT: западные банки готовятся потерять более 10 млрд долларов в случае ухода из России

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше десяти миллиардов долларов в случае сокращения деятельности или полного ухода из России. Об этом пишет Financial Times.

В частности, крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 миллиарда евро. Кроме того, кредитная организация предупредила о возможной потере 5,3 миллиарда евро при сценарии с уходом с российского рынка.

Французский Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в стране и продаже своей доли компании «Интеррос» готовится потерять на сделке 3,1 миллиарда евро. Австрийская группа Raiffeisen Bank International выделила под связанные с конфликтом на Украине убытки в первом квартале этого года 320 миллиона евро.

Американский Citigroup предупредил о возможных потерях в размере 3 миллиардов долларов и заложил под потенциальные убытки 1 миллиард. JPMorgan Chase ожидает потерять из-за событий на Украине 1 миллиард долларов.

7 мая стало известно, что Raiffeisenbank International разорвала отношения с рядом российских банков. В RBI не стали раскрывать названия этих кредитных организаций. При этом в организации уточнили, что принятое решение не затрагивает ее российскую «дочку» Райффайзенбанк. Представитель RBI объяснил, что разрыв связан с желанием банка «проактивно контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета».

5 мая сообщалось, что французский банк Credit Agricole сообщил о резком падении прибыли в первом квартале: компания объяснила это тем, что ранее оставила более полумиллиарда евро (более 530 миллионов долларов) в виде резервов для покрытия рисков, связанных с выходом с российского рынка и ситуацией на Украине. После этого решения чистая прибыль банка упала на 47,2 процента до 552 миллионов евро (586 миллионов долларов). Украинской ветке французского банка достались 195 миллионов евро (почти 207 миллионов долларов) на общую стоимость акционерного капитала. Для покрытия возможнвх российских рисков банк зарезервировал 389 миллионов евро (412 миллионов долларов).