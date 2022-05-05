Французский банк подсчитал убытки из-за конфликта на Украине

Банк Credit Agricole использовал более 530 миллиардов долларов для покрытия рисков

Банк Credit Agricole сообщил о резком падении прибыли в первом квартале: компания объяснила это тем, что ранее оставила более полумиллиарда евро (более 530 миллионов долларов) в виде резервов для покрытия рисков, связанных с выходом с российского рынка и ситуацией на Украине, сообщает Reuters.

После этого решения чистая прибыль банка упала на 47,2 процента до 552 миллионов евро (586 миллионов долларов). Украинской ветке французского банка достались 195 миллионов евро (почти 207 миллионов долларов) на общую стоимость акционерного капитала. Для покрытия возможнвх российских рисков банк зарезервировал 389 миллионов евро (412 миллионов долларов).

Генеральный директор Casa Филипп Брасак заявил журналистам, что «банковская группа выбрала консервативную стратегию и создала резервы несмотря на то, что уровень фактических рисков остается низким». Брасак добавляет, что если бы не это решение, то «прибыль Credit Agricole превысила бы миллиард евро, увеличившись на 10 процентов».

Выручка Credit Agricole в первом квартале выросла на 8,1 процентов до 5,938 миллиардов евро (6, 301 миллиард долларов) благодаря другим направлениям французского банка, которые включают в себя розничные банковские услуги и страхование. Корпоративные и инвестиционные банковские услуги показали рост выручки на 4,3 процента.

Casa, которая приостановила все банковские операции в России, заявив, что ее российские расходы сократились на 1,1 миллиарда евро (1,16 миллиардов долларов) с начала спецоперации на Украине и составили на конец марта 4,4 миллиарда евро (4,66 миллиардов долларов).

Ранее, 4 мая, российская «дочка» австрийского банка «Райффайзенбанк» сообщила, что с начала спецоперации на Украине потеряла около 600 тысяч клиентов. В марте руководство банковской группы говорило о возможном «тщательно продуманном» уходе с российского рынка и продаже доли в капитале российского банка.