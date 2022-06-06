UniCredit задумался о продаже российского бизнеса индусам

Reuters: UniCredit может продать российский бизнес покупателям из Индии или Китая

Итальянский банк UniCredit задумался над тем, чтобы расширить круг потенциальных покупателей своего российского подразделения, и в том числе рассматривает возможность продать его представителям индийского или китайского бизнеса. Об этом пишет Reuters.

Итальянский гигант ведет переговоры и с возможными покупателями внутри страны, однако реализацию такого сценария осложняют европейские санкции. В Индии же или Китае, по словам одного из собеседников агентства, в сделке могут быть заинтересованы.

Другой источник подтвердил, что переговоры с потенциальными инвесторами действительно ведутся, однако не назвал их.

О планах покинуть Россию главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел рассказал еще в марте. По итогам первого квартала банк сообщил, что направил на резервирование 1,3 миллиарда евро, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее, причем большая часть суммы приходится на российские активы.