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16:56, 11 февраля 2025Экономика

Появились подробности ухода из России итальянской финансовой группы

ANSA: Цели UniCredit по выходу из России были достигнуты с опережением на год
Кирилл Луцюк

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Итальянская финансовая группа UniCredit продолжает сворачивать свое присутствие в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Выяснилось, что объем розничного бизнеса сократился более чем на 50 процентов, а цели, поставленные на 2025 год, были выполнены с опережением на 12 месяцев. Предполагается, что к 2027 году вклад в чистую прибыль будет практически нулевым.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября прошлого года Юникредит банк, российская «дочка» UniCredit, прекратил начислять проценты по текущему счету «Клик». Клиентам остался доступен лишь депозит под два процента годовых в рублях.

В конце января 2025 года банк перестал осуществлять исходящие денежные переводы в евро для физических лиц.

Как известно, весной 2024 года Европейский центробанк потребовал от UniCredit сократить бизнес в России.

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