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15:46, 1 октября 2024Экономика

«Дочка» итальянского банка перестанет начислять проценты по счету россиян

«Юникредит банк» с 1 ноября прекратит начислять проценты по накопительному счету

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Юникредит банк», российская «дочка» итальянского UniCredit, с 1 ноября перестанет начислять проценты по текущему счету «Клик», сообщается на сайте кредитной организации.

«Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам», — уточнили в банке.

Как отмечает Frank Media, речь идет о единственном накопительном счете «Юникредит», а его клиентам в разделе сбережений теперь доступен только депозит под два процента годовых в рублях.

Остающиеся на российском рынке «дочки» европейских банков находятся под давлением как национальных, так и наднациональных регуляторов, требующих активнее сворачивать бизнес в РФ. Так, Райффайзенбанк с начала сентября прекратил переводы в валюте, а ОТП Банк ужесточил условия таких операций. При этом к последнему все равно хлынули клиенты, которым нужно осуществлять транзакции в Европу.

В самом UniCredit в июле подтвердили планы значительно сократить свой бизнес в России до 2025 года. При этом глава банковской группы Андреа Орчел считает невысокой вероятность ухода банка из страны на фоне «необходимости вписываться во все уменьшающуюся серую зону», позволяющую избежать санкций обеих сторон.

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      Дмитрий Воронин
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