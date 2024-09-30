Наплыв клиентов в российскую «дочку» европейского банка затруднил валютные переводы

«Ведомости»: из-за наплыва клиентов ОТП Банк не успевает обрабатывать переводы

Отказ Райффайзенбанка с начала сентября совершать валютные переводы для большинства клиентов привел к тому, что российский ОТП Банк (дочка венгерской группы OTP) столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц, на фоне чего часть платежей в ЕС в евро стала отклонять головная кредитная организация. Об этом пишут «Ведомости».

Проблемы, о которых стало известно изданию, подтвердили и в OTP. Там отметили, что временную задержку обработки валютных транзакций из России могла вызвать нехватка ресурсов, и уточнили, что в ситуации сейчас разбираются, а пока банк не удерживает комиссию за неуспешные переводы.

В материале также говорится, что платежи возвращают, если их не успевают провести в течение 10 дней. При этом менеджеры ОТП Банка советуют клиентам повторять перевод, и со второй попытки операции осуществляются успешно, утверждают источники газеты.

ОТП Банк, как и «дочка» австрийского банка, находится под давлением западных властных институтов, требующих уйти от сотрудничества с Россией. Со 2 сентября, когда Райффайзенбанк прекратил переводы в валюте, он ужесточил условия таких операций.

Ранее журналисты узнали, что в августе клиенты Райффайзенбанка вывели со счетов более 120 миллиардов рублей — около 10 процентов находившихся на счетах средств. Отток оказался максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия банковских отчетностей в новом формате.