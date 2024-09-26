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11:16, 26 сентября 2024Экономика

Со счетов в Райффайзенбанке вывели в августе каждый десятый рубль

РБК: из Райффайзенбанка вывели 120 млрд рублей перед отменой переводов в валюте

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

За месяц, предшествовавший назначенному на 2 сентября прекращению валютных переводов, клиенты Райффайзенбанка вывели со счетов более 120 миллиардов рублей — около 10 процентов находившихся на счетах средств. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, отток оказался максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия банковских отчетностей в новом формате. Остатки на счетах 407 и 408, где находятся средства юрлиц, а также граждан, ИП и юрлиц-нерезидентов, сократились в августе на 56,2 миллиарда рублей (до 531 миллиарда, на 9,6 процента) и 64,9 миллиарда рублей (до 490,5 миллиарда, на 11,7 процента) соответственно, говорится в материале.

Ранее глава Raiffeisen Bank International (RBI, его «дочкой» является российский банк) заявил о начале реализации плана по уходу Райффайзенбанка с российского рынка. Его осуществляют на фоне мощного прессинга со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США — американский Минфин грозит отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе.

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В результате в течение последних месяцев банк последовательно заявил о вынужденном сокращении целого спектра предоставляемых услуг. С 10 июня он прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — перестал начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета, а в августе закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней. Все эти меры кредитная организация дополнила запретом исходящих переводов физлиц в иностранной валюте.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор направил российским «дочкам» европейских банков предписание с запретом отказывать клиентам в переводах в валюте или создавать для них технические препятствия. При этом, указывает РБК, Райффайзенбанк допускает проведение трансграничных транзакций — в тарифном плане для корпоративных клиентов валютные переводы по-прежнему упоминаются, что, как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, не противоречит предписанию ЦБ, но и не позволит Райффайзенбанку в ближайшее время восстановить утраченные пассивы, поскольку «его функции как медиатора валютной ликвидности во многом дезавуированы».

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      Дмитрий Воронин
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