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17:48, 13 июня 2023Экономика

Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее

Reuters: Европейский ЦБ добивается ухода из России остающихся банков еврозоны
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководитель направления банковского надзора Европейского Центробанка (ЕЦБ) Андреа Энриа заявил, что регулятор не только поддерживает уход европейских банков с российского рынка, но и оказывает на них давление, поскольку «продолжение работы в России сопряжено с огромным репутационным риском». Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что важно, чтобы банки по-прежнему были очень сосредоточены на дальнейшем снижении своих рисков и в идеале на выходе с рынка как можно скорее», — сказал Энриа.

Западные банки на фоне масштабных антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, по-разному решают вопрос выхода с российского рынка. По действующему законодательству иностранные владельцы банков из «недружественных» стран не могут совершать сделки по продаже активов в стране без одобрения президента.

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Еще до введения такой нормы французская Societe Generale сумела продать свой Росбанк, а также страховые компании «Интерросу» Владимира Потанина, а американская Citigroup, не найдя покупателя для своего российского бизнеса, решила свернуть его, продав часть портфеля банку «Уралсиб».

Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк в настоящее время сокращают деятельность в России, однако о решении окончательно покинуть рынок пока не сообщалось. Так, австрийская группа RBI после длившихся несколько месяцев неудачных попыток продажи «Райффайзена» решила выделить российскую «дочку» в отдельную компанию.

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов предупредил россиян о предстоящем массовом уходе иностранных банков. По его словам, скорость ухода с рынка во многом будет зависеть от административных решений и взаимоотношений с регуляторами стран, где расположены головные структуры банков, а также от того, насколько выгодно им будет покинуть страну.

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    Дмитрий Воронин
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