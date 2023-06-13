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08:35, 13 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о массовом уходе банков с рынка

Гендиректор АКРА Сухов: в течение трех лет из России могут уйти 50 банков

Фото: Unsplash

В ближайшее время из России может уйти большинство иностранных банков, предупреждает гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред Центробанка Михаил Сухов. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

В течение трех лет рынок покинут 50 кредитных организаций. Их можно поделить на три группы: зарубежные, небольшие, которые принадлежат крупным компаниям, и те, которые находятся внутри более крупных групп.

По словам Сухова, в первом случае скорость ухода с рынка во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений иностранных банков с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно будет покинуть страну. Например, в течение года станет понятно будущее таких крупных игроков, как Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк. В настоящее время организации сокращают деятельность в России, однако о решении окончательно покинуть рынок речи пока не идет.

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В то же время не будут уходить из страны иностранные банки, капитал которых находится под контролем «дружественных» государств, в том числе — Китая, добавил эксперт. «Они, конечно, не будут закрываться», — сказал глава АКРА.

По словам генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, окончательный уход иностранных банков из России не сильно скажется на потребителях банковских услуг. Однако значительно на рынок повлияют потенциальные изменения в структуре российского «Райффайзена», что, как следствие, приведет к попаданию банка под санкции. Кредитная организация является одним из ключевых в обслуживании физлиц и бизнеса.

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    Мария Грушко
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