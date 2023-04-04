Описаны последствия ухода иностранных банков из России

Аналитик Самиев назвал некритичным уход иностранных банков из России

Если не брать в учет несколько крупных банков, то доля иностранных финансовых организаций в России составляет порядка 1-2 процентов, потому большинство потребителей банковских услуг не почувствуют особенных последствий от их ухода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«В 2023 году следует ожидать ухода некоторых иностранных банков, кроме того, продолжится процесс ухода и небольших российских банков, что, в целом, наблюдалось и до 2022 года, — сказал Самиев. — Для небольших иностранных банков возникла весьма специфичная ситуация, в частности, внешнее давление со стороны головных структур и регуляторов, которые находятся в других юрисдикциях, таких, как ЕС, США, Япония».

Он объяснил, что некоторые банки были завязаны на кредитовании по программам, связанным с продажами автомобилей, но с учетом возникших сложностей импорта авто дальнейшее существование таких организаций в России фактически бессмысленно. Также в стране присутствуют банки, специализирующиеся на корпоративном кредитовании с бенефициарами из Европы. Они, по мнению аналитика, будут рассматривать уход с рынка через продажу другим лицам.

Не обязательно, что банки полностью прекратят работу. Вполне возможна просто смена собственника, определенное количество таких сделок обязательно будет. Предполагаю, что тех, кто полностью уйдет с российского рынка, будет около десятка Павел Самиев аналитик

Доля участия иностранных банков в России, по словам Самиева, падала год от года, этот процесс начался еще до 2022. К прошлому году их доля составляла порядка 5 процентов.

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около 1-2 процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет. Относительно заметное влияние можно будет наблюдать только в случае изменения состава собственников в "Райффайзене" и, как следствие, попадания под санкции, ведь этот банк является одним из ключевых в обслуживании физлиц и бизнеса», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что наибольшую прибыль российскому банковскому сектору в прошлом году принесли зарубежные кредитные организации. В общей сложности банки, контролируемые нерезидентами, по итогам 2022 года заработали 211,5 миллиарда рублей, составив более 104 процентов от совокупной прибыли всего сектора (203,2 миллиарда).