Иностранные банки в России рекордно заработали в 2022 году

«Ъ»: в 2022 году иностранные банки заработали за весь сектор

Наибольшую прибыль российскому банковскому сектору в прошлом году принесли зарубежные кредитные организации. В общей сложности банки, контролируемые нерезидентами, по итогам 2022 года заработали 211,5 миллиарда рублей, составив более 104 процентов от совокупной прибыли всего сектора (203,2 миллиарда), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официальную статистику.

Больше остальных за прошлый год заработал Райффайзенбанк — чистая прибыль организации достигла 141 миллиарда рублей. На втором месте оказался Юникредит-банк с почти 57 миллиардами рублей. Показатели доходности других банков в разы меньше, однако по сравнению с предыдущими годами прибыль некоторых организаций выросла рекордными темпами.

Например, за 2022 год банк «Интеза» заработал два миллиарда рублей, увеличив прибыль почти в 30 раз. ИНГ-банк (Евразия), подразделение ING Group, получил 7,5 миллиарда рублей, а РН-банк — 2,4 миллиарда рублей. Крупнейшие иностранные игроки заработали в четыре раза больше, чем в 2021 году.

При этом кредитные портфели иностранных банков за год сократились. Аналитики объясняют ситуацию сворачиванием бизнеса зарубежных компаний в России. «Кроме того, операции таких банков нередко включали обслуживание международных компаний, а поскольку иностранный бизнес покидал Россию в 2022 году, то и объемы портфелей снизились за счет выгашивания кредитов», — рассказала банковский эксперт Ольга Ульянова. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, в первую очередь от корпоративных клиентов.

По подсчетам Центробанка, на начало 2023 года под прямым или косвенным контролем иностранных граждан в России находилось 65 банков — конечные собственники организаций, нерезиденты, имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосов. В целом в стране работает 108 банков с участием нерезидентов в капитале.

В условиях быстрой цифровизации и простоты перехода клиентов из одной кредитной организации в другую между российскими банками может начаться так называемая ценовая война, предупредили ранее эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России) и сервиса исследований банковского бизнеса FINIX YnP. Банкам придется повышать качество обслуживания и в целом улучшать сервис, чтобы не терять клиентов.