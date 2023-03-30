В России предупредили о риске ценовой войны между банками

Forbes: быстрая цифровизация может стать причиной ценовой войны между российскими банками

Быстрая цифровизация и простота перехода клиентов из одной организации в другую станут причинами ценовой войны между российскими банками. Об этом со ссылкой на совместный отчет экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России) и сервиса исследований банковского бизнеса FINIX YnP сообщает Forbes.

Аналитики рассматривали показатели десяти крупных российских банков с клиентской базой более 110 миллионов человек. В последние годы большинство россиян стали обслуживаться в двух и более банках, и в борьбе за клиентов организациям приходится повышать качество обслуживания и удобство цифровых каналов.

С 2021-го и по середину 2022 года каждый пятый клиент оказался для банков новым и при этом каждый третий уходил из банка уже через год. Это создает условия для полномасштабной ценовой войны, которая приведет к снижению прибыльности организаций, не сумевших удержать клиентов, предупредила руководитель FINIX YnP Елена Новоселова.

По словам партнера «Яков и Партнеры» и главы финансовой практики Ильи Иванинского, банкам, которые не хотят ввязываться в подобную войну, придется наращивать уровень сервиса. Для удержания клиентов важно качество повседневного обслуживания и удобство цифровых каналов. Поэтому банки должны будут изучать особенности потребителей и более внимательно относиться к их потребностям.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам не тянуть с открытием счета и не хранить деньги дома. По словам главы регулятора, некоторые россияне с надеждой ждут повышения ключевой ставки. Этого может и не случиться, а люди с наличными на руках упускают доход, который могли бы получить, если бы положили деньги на депозит сейчас, отметила она.