Набиуллина посоветовала россиянам хранить деньги в банке

Глава ЦБ Набиуллина посоветовала россиянам не упускать выгоду и хранить деньги в банке

Новым вкладчикам не стоит тянуть с открытием счета и не хранить деньги дома, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Некоторые россияне с надеждой ждут повышения ключевой ставки, отметила глава регулятора. Банк России предупреждал, что такая вероятность есть на фоне роста проинфляционных рисков. Однако повышения ставки может и не случиться, а все это время люди с наличными на руках упускают доход. «Если вы будете держать деньги дома, то вы потеряете тот процентный доход, который могли бы получить, если бы положили деньги на депозит сейчас», — объяснила Набиуллина.

Ранее ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. На текущем уровне параметр сохраняется с сентября 2022 года.

Недавний опрос SuperJob показал, что почти у половины россиян нет сбережений. 18 процентов респондентов признались, что, лишившись дохода, смогли бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, а 15 процентов — меньше месяца. До полугода за счет финансовой подушки безопасности смогли бы продержаться 9 процентов участников опроса, а до года — 6 процентов.