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08:40, 1 ноября 2022Экономика

Почти половина россиян рассказала об отсутствии сбережений на черный день

SuperJob: 47 процентов россиян признались в отсутствии сбережений на черный день

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Почти половина россиян (47 процентов) признались, что у них отсутствуют сбережения на черный день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob. Кроме того, выяснилось, что большинство граждан планируют свои расходы на минимальный срок.

Почти каждый пятый (18 процентов) респондент признался, что, лишившись дохода, смог бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, а 15 процентов — меньше месяца. До полугода за счет финансовой подушки безопасности смогли бы продержаться 9 процентов участников опроса, а до года — 6 процентов. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, проживающие в 364 населенных пунктах.

Другой опрос, который провели финансовый сервис Platforma и маркетплейс «Сравни», показал, что в настоящее время 30 процентов россиян не делают сбережений. При этом 33 процента респондентов каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка, 37 процентов оставляют для сбережений меньшие суммы.

В середине октября российский Центробанк констатировал, что граждане стали переходить на режим экономии. Триггером для изменения потребительских настроений стало объявление частичной мобилизации в стране. Переход в «режим экономии» произошел на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения геополитического кризиса, объяснили эксперты.

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Платон Щукин
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