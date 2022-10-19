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20:59, 19 октября 2022Экономика

В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»

ЦБ: после начала частичной мобилизации россияне начали экономить на повседневных вещах
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В конце сентября текущего года, на фоне начала частичной мобилизации, потребительские настроения россиян резко изменились. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

Аналитики регулятора зафиксировали, что граждане стали больше экономить на повседневных вещах и частично отказываться от необязательных трат, например, развличений или такси. В целом на сберегательную модель поведения россияне переключились в первой половине года. Переход в «режим экономии» произошел на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения геополитического кризиса, объяснили эксперты.

В ЦБ указали, что частичная мобилизация «в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте МСП, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что сейчас больше половины россиян (51 процент) не имеют накоплений. Чаще других откладывают средства граждане старше 60 лет, сбережения есть у 53 процентов из них. Доля граждан без накоплений выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с озвученными цифрами в конце августа.

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Мария Грушко
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