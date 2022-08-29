Названа доля россиян без сбережений

ВЦИОМ: почти 40% россиян не откладывают деньги

Аналитики назвали долю россиян, которые не имеют сбережений. Как показали результаты недавнего опроса ВЦИОМ, деньги не откладывают почти 40 процентов граждан. Причем за десять лет их доля сократилась на 14 процентных пунктов.

Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60 процентов россиян, основной вектор распоряжения такими финансами — хранение в наличных рублях (так поступают 22 процента респондентов). Стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин, а стратегия «трачу, а потом откладываю» популярнее у мужчин.

Почти каждый пятый (19 процентов) предпочитает класть свободные средства на счет в банке. А более современные способы, например, вложение в собственный бизнес (пять процентов), покупка ценных бумаг (четыре процента), покупка иностранной валюты (три процента), взносы в НПФ (один процент), не востребованы у населения. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене. Основная доля расходов (почти 38 процентов) пришлась на продовольствие. Доля трат на непродовольственные товары упала с 41 до 36,8 процента.