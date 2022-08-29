Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа доля россиян без сбережений

ВЦИОМ: почти 40% россиян не откладывают деньги

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Аналитики назвали долю россиян, которые не имеют сбережений. Как показали результаты недавнего опроса ВЦИОМ, деньги не откладывают почти 40 процентов граждан. Причем за десять лет их доля сократилась на 14 процентных пунктов.

Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60 процентов россиян, основной вектор распоряжения такими финансами — хранение в наличных рублях (так поступают 22 процента респондентов). Стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин, а стратегия «трачу, а потом откладываю» популярнее у мужчин.

Почти каждый пятый (19 процентов) предпочитает класть свободные средства на счет в банке. А более современные способы, например, вложение в собственный бизнес (пять процентов), покупка ценных бумаг (четыре процента), покупка иностранной валюты (три процента), взносы в НПФ (один процент), не востребованы у населения. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене. Основная доля расходов (почти 38 процентов) пришлась на продовольствие. Доля трат на непродовольственные товары упала с 41 до 36,8 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией
ЦБ попросили отказаться от части валютных ограничений
Популярная российская блогерша родила второго ребенка
Названы самые полезные для долгих перелетов продукты
ВСУ объявили о начале наступления на юге
В Эстонии усомнились в угрозе российской недвижимости
Путин поддержал идею создать адаптационные центры для мигрантов в России
Путин заявил о дискредитации Западом российской политики
Экономике Британии пообещали глубокий спад
В Эстонии начались военные учения в рамках НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.