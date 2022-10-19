Названа доля россиян без сбережений

Platforma и «Сравни»: 30 процентов россиян не делают сбережений

В настоящее время 30 процентов россиян не делают сбережений. Долю российских граждан без накоплений назвали финансовый сервис Platforma и маркетплейс «Сравни» в проведенном опросе, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 33 процента респондентов каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка, 37 процентов оставляют для сбережений меньшие суммы.

Сервисы также проанализировали платежеспособность населения и пришли к выводу, что ежемесячные платежи по кредитной карте четко в срок оплачивает каждый второй респондент (47 процентов). Каждый месяц выплачивают долг по займу 29 процентов опрошенных, однако респонденты отмечают, что сделать это получается не всегда. Около 16 процентов часто не успевают погасить кредит в срок, а 8 процентов регулярно просрочивают оплату.

За последние три года 40 процентов опрошенных россиян брали кредит один раз, 41 процент — несколько раз, 12 процентов — не более одного раза в год, а 7 процентов вынуждены были занимать деньги постоянно. Чаще всего (31 процент) респонденты брали кредит на сумму не более 50 тысяч рублей, пятая часть — 200-300 тысяч рублей, три процента — более одного миллиона рублей.

Сервисы отметили, что в третьем квартале 2022 года средний кредитный рейтинг россиян составил 611 баллов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года в 575 баллов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что сейчас не имеют накоплений больше половины россиян (51 процент). Чаще других откладывают средства граждане старше 60 лет, накопления есть у 53 процентов из них. Доля граждан без сбережений выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с озвученными цифрами в конце августа.