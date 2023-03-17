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13:32, 17 марта 2023Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 17 марта, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых в четвертый раз подряд. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Большинство аналитиков ожидали такого развития событий. На текущем уровне параметр сохраняется с сентября 2022 года. Тогда ЦБ понизил ставку на 50 базисных пунктов, завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, продолжавшийся с весны.

В сообщении отмечается, что в целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания, которое проходило в феврале. К проинфляционным рискам относятся восстановление деловой и потребительской активности, ускоренные расходы бюджета, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Прогноз по инфляции также остался неизменным — 5-7 процентов в 2023 году и возвращение к целевому уровню 4 процента в 2024-м.

По итогам следующего заседания, которое состоится 28 апреля, регулятор не исключает повышения ключевой ставки, если проинфляционные риски будут усиливаться.

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Платон Щукин
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