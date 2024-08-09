Райффайзенбанк запретил россиянам сделки с юанем

Райффайзенбанк: с 9 августа банк не принимает поручения на сделки с юанями

Брокер Райффайзенбанка запретил клиентам сделки с юанем. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает РБК.

С 9 августа россияне не могут покупать и продавать юани на Мосбирже через «Райффайзен Инвестиции». Валюту можно вывести на банковский счет или сконвертировать в рубли по внутрибанковскому курсу. Такое решение объяснили низким объемом сделок с китайской валютой.

«Мы не принимаем поручения на заключение сделок с юанями в валютной секции Московской биржи для розничных инвесторов. С 13 июня 2024 года на Московской бирже приостановлены торги долларами и евро. При этом интерес наших клиентов к торгам юанем остался низким», — пояснили в организации.

Клиенты банка могут без каких-либо ограничений вывести юани с брокерских на текущие банковские счета. Обменять доллары, евро и юани можно в мобильном приложении и веб-версии онлайн-банка «Райффайзен Онлайн».

Ранее Райффайзенбанк приостановил открытие брокерских счетов для россиян. Такой шаг объяснили усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор предписал австрийской банковской группе RBI снизить объем операций в России.

В начале июля представители банка заявили об усилившемся прессинге со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США. Американский Минфин пригрозил отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. На фоне новостей, что Raiffeisen определился с планами по уходу из России, ЦБ захотел исключить российскую «дочку» из реестра системно значимых организаций.