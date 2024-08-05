Райффайзен приостановил открытие брокерских счетов для россиян

Райффайзен: с 26 июля банк приостановил открытие брокерских счетов для физлиц

Райффайзенбанк с 26 июля приостановил открытие брокерских счетов для россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

Приостановку работы с новыми инвесторами-физлицами объяснили усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор предписал австрийской банковской группе RBI снизить объем операций в России.

«На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно. При этом Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов. Надежность и высокое качество обслуживания — наш ключевой приоритет», — сообщили представители Райффайзен.

За рубежом Raiffeisen постоянно критикуют за продолжение работы в России. В 2023-м банк получил более половины прибыли подразделения до налогообложения от российской дочки, но ограничения на капитал не дают ему получить доступ к этим доходам. RBI безуспешно работала над продажей или выделением подразделения в течение двух лет, и сейчас обещает активизировать усилия.

на $400 млрд сократилась капитализация крипторынка

В начале июля представители банка заявили об усилившемся давлении на группу со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США. Американский Минфин пригрозил отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. В Raiffeisen опасаются, что американские санкции могут отпугнуть крупный бизнес, использующий его услуги для международных платежей.

На фоне новостей, что Raiffeisen определился с планами по уходу из России, ЦБ захотел исключить российскую «дочку» из реестра системно значимых организаций. Представитель Райффайзенбанка, в свою очередь, назвал информацию о возможном исключении из списка «слухами и домыслами» и призвал клиентов банка ориентироваться на официальную информацию ЦБ.