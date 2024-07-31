Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:40, 31 июля 2024Экономика

Два крупных европейских банка определились с планами ухода из России

«Ведомости»: Raiffeisenbank и UniCredit определились с планами ухода из России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Raiffeisen Bank International (RBI) и UniCredit — банковские группы из Австрии и Италии — определились с планами сворачивания своего бизнеса в России и ухода из страны. Об этом сообщают «Ведомости».

Cоответствующие планы изложены в отчетах компаний. Согласно распоряжению Европейского Центрального банка, UniCredit к концу года серьезно сократит свой бизнес в России, а Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году.

Это приведет к ограничениям в работе Райффайзенбанка в вопросе проведения трансграничных платежей и выдачи кредитов. В материале издания подчеркивается, что UniCredit и RBI находятся под пристальным наблюдением регуляторов западных стран.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк активизирует усилия по сворачиванию бизнеса в России. Компания регулярно сталкивается с критикой за продолжение работы в России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела». Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

      Два крупных европейских банка определились с планами ухода из России

      В Киеве раздались взрывы

      США допустили создание нового сухопутного маршрута в обход России

      В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

      «Жемчужный прапорщик» побывал на СВО и получил орден Мужества

      Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

      Врач развеяла популярный миф о влиянии секса на женское здоровье

      Эрдоган рассказал о просьбе внучки не ехать на Олимпиаду из-за ЛГБТ-пропаганды

      В российском регионе загорелся объект после атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше