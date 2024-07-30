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15:30, 30 июля 2024Экономика

Raiffeisen пообещал ускорить сворачивание бизнеса в России

Bloomberg: RBI ускорит сокращение бизнеса в России из-за давления ЕЦБ

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Raiffeisen Bank International (RBI) активизирует усилия по сворачиванию бизнеса в России. О сокращении операций в стране из-за давления Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщает Bloomberg.

Австрийский банк столкнулся с требованиями сократить кредитный портфель в РФ на 65 процентов наряду с сокращением объема платежных услуг к 2026 году.

«В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сокращение объемов бизнеса в России», — пообещал главный исполнительный директор Raiffeisen Йоханн Штробль.

Представители RBI утверждают, что банк оказывает кредитные и платежные услуги только утвержденному списку крупных и действующих на международном уровне компаний. Он не предлагает срочных депозитов и не выплачивает проценты по текущим счетам.

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Raiffeisen регулярно сталкивается с критикой за продолжение работы в России после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В 2023-м банк получил более половины прибыли подразделения до налогообложения от российской дочки, но ограничения на капитал не дают ему получить доступ к этим доходам. RBI безуспешно работала над продажей или выделением подразделения в течение двух лет, и сейчас намерена усилить эту работу.

В начале июля представители банка заявили, что ЕЦБ, правительство Австрии и США усиливают давление на австрийскую группу из-за бизнеса в России. Министерство финансов США в письменной форме пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Власти ЕС тем временем активизировали усилия, направленные на сокращение присутствия банка в РФ.

Власти США осознают, что полное прекращение работы в России может иметь серьезные последствия для банка и всей финансовой системы, и предпочитают действовать осторожно. В Raiffeisen однако опасаются, что американские санкции могут отпугнуть крупный бизнес, использующий его услуги для международных платежей.

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      Вячеслав Агапов
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