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11:30, 12 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

Сенатор Карасин: Грэм мало чего позитивного привнес в отношения между США и РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. На смерть политика сенатор отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Кончина любого человека вызывает чувства соболезнования, сострадания, каким бы он с политической точки зрения ни был. Мы все-таки остаемся добрыми и гуманными людьми. Но, судя по той политике, которую отстаивал этот американский сенатор, он мало чего привнес позитивного в отношения между США и Российской Федерацией», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, тональность, которую Грэм в последнее время выбрал, мешала нормальному развитию отношений двух стран.

«Это мое личное мнение. Но еще раз хочу сказать, что смерть любого человека вызывает чувства сожаления и соболезнования», — заключил он.

О смерти Грэма стало известно 12 июля. В заявлении, сделанном офисом сенатора, сказано, что политик умер вечером 11 июля. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

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