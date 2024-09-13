Российским «дочкам» иностранных банков запретили препятствовать переводам в валюте

Банк России запретил «дочкам» иностранных банков отказывать в переводах в валюте

Центробанк запретил российским «дочкам» европейских банков отказывать клиентам в переводах в валюте или создавать для них технические препятствия. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, регулятор недавно направил таким кредитным организациям предписания, запрещающие применять подходы, не соответствующие российским законам.

С 2 сентября ОТП Банк, который является российской «дочкой» венгерского OTP Bank, ужесточил условия переводов в европейской валюте. В тот же день Райффайзенбанк, реализующий план по прекращению работы на российском рынке, перестал проводить валютные переводы.

Оба банка находятся под давлением западных властных институтов, требующих от них уйти от сотрудничества с Россией.