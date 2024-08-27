Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 27 августа 2024Экономика

Российская «дочка» венгерского банка ужесточит условия переводов в евро

ОТП Банк с 2 сентября ужесточит условия переводов в евро

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

ОТП Банк, который является российской «дочкой» венгерского OTP Bank, остающегося одним из немногих иностранных банков, продолжающих работать в РФ, ужесточит условия переводов в европейской валюте. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что, согласно новым тарифам кредитной организации, комиссии на переводы в евро в мобильном и интернет-банке теперь составят 3 процента от суммы перевода вместо действующих 2 процентов. Для совершаемых в отделениях банка операций они вырастут с 4 до 5 процентов. При этом максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза, до 1000 евро, а минимальный почти вдвое — с 80 до 150 евро.

Соответствующие решения вступят в силу 2 сентября. В тот же день Райффайзенбанк, реализующий план по прекращению работы на российском рынке, перестанет проводить валютные переводы.

ОТП Банк, как и «дочка» австрийского банка, находится под давлением западных властных институтов, требующих уйти от сотрудничества с Россией. Так, в июне Центробанк Венгрии заявил, что OTP Bank должен сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в своей российской структуре.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

      МАГАТЭ отвергло изготовление Украиной грязной бомбы

      Россияне рассказали о самых часто забываемых в путешествиях вещах

      На Украине оценили перспективы продления договора о транзите российского газа

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше