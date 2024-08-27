Российская «дочка» венгерского банка ужесточит условия переводов в евро

ОТП Банк с 2 сентября ужесточит условия переводов в евро

ОТП Банк, который является российской «дочкой» венгерского OTP Bank, остающегося одним из немногих иностранных банков, продолжающих работать в РФ, ужесточит условия переводов в европейской валюте. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что, согласно новым тарифам кредитной организации, комиссии на переводы в евро в мобильном и интернет-банке теперь составят 3 процента от суммы перевода вместо действующих 2 процентов. Для совершаемых в отделениях банка операций они вырастут с 4 до 5 процентов. При этом максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза, до 1000 евро, а минимальный почти вдвое — с 80 до 150 евро.

Соответствующие решения вступят в силу 2 сентября. В тот же день Райффайзенбанк, реализующий план по прекращению работы на российском рынке, перестанет проводить валютные переводы.

ОТП Банк, как и «дочка» австрийского банка, находится под давлением западных властных институтов, требующих уйти от сотрудничества с Россией. Так, в июне Центробанк Венгрии заявил, что OTP Bank должен сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в своей российской структуре.