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00:22, 2 июня 2024Экономика

ЦБ Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

Центробанк Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Центробанк Венгрии порекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской «дочки». Об этом говорится в сообщении регулятора страны.

Венгерский ЦБ уточнил, что венгерский банк должен сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

Ранее национальное агентство Украины по предотвращению коррупции в начале мая внесло OTP Bank в список международных «спонсоров войны» из-за позиции руководства финансовой организации. Агентство считает, что банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР».

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      Юлия Мискевич
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