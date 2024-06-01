ЦБ Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

Центробанк Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

Центробанк Венгрии порекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской «дочки». Об этом говорится в сообщении регулятора страны.

Венгерский ЦБ уточнил, что венгерский банк должен сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

Ранее национальное агентство Украины по предотвращению коррупции в начале мая внесло OTP Bank в список международных «спонсоров войны» из-за позиции руководства финансовой организации. Агентство считает, что банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР».