Венгрия назвала условие для выделения денег Украине из Фонда мира

Венгрия не выделит деньги Киеву из Фонда мира до исключения банка ОТР из «спонсоров войны»

Венгрия не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка «спонсоров войны». Такое условие назвал глава МИД республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«До тех пор пока [венгерский банк] OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому "зеленый свет"», — сказал министр.

Ранее венгерский кабмин заявил, что Евросоюзу следует выделять деньги из Европейского фонда мира на поддержку своих интересов на Балканах и в Северной Африке вместо помощи Украине. Там отметили, что Будапешт не согласился на выделение следующего транша Украине.