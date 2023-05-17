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16:23, 17 мая 2023Мир

Венгрия назвала условие для выделения денег Украине из Фонда мира

Венгрия не выделит деньги Киеву из Фонда мира до исключения банка ОТР из «спонсоров войны»

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / Getty Images

Венгрия не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка «спонсоров войны». Такое условие назвал глава МИД республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«До тех пор пока [венгерский банк] OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому "зеленый свет"», — сказал министр.

Ранее венгерский кабмин заявил, что Евросоюзу следует выделять деньги из Европейского фонда мира на поддержку своих интересов на Балканах и в Северной Африке вместо помощи Украине. Там отметили, что Будапешт не согласился на выделение следующего транша Украине.

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Виктория Кондратьева
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