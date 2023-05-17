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12:23, 17 мая 2023Мир

Венгрия посоветовала ЕС выделять деньги Африке и Балканам вместо Украины

Кабмин Венгрии: ЕС следует выделять деньги из фонда мира Африке и Балканам вместо Украины

Фото: Szilard Vörös / Globallookpress.com

Евросоюзу следует выделять деньги из Европейского фонда мира на поддержку своих интересов на Балканах и в Северной Африке вместо помощи Украины. Об этом заявили в правительстве Венгрии, пишет РИА Новости.

Венгерский кабмин сообщил, что Будапешт не согласился на выделение следующего транша Украине, поскольку страна против направления общеевропейских средств исключительно на помощь Киеву. Вместо этого Венгрия посоветовала использовать эти средства для продвижения интересов ЕС в других регионах.

«Для отстаивания интересов ЕС в других регионах, например на Балканах, в зоне Сахеля, в Северной Африке таким образом не поступило бы достаточно средств. Для венгерского правительства прояснение этих вопросов имеет ключевую важность», — подчеркнула венгерская сторона.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался только для вооружения Украины.

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Семен Александров
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