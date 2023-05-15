Венгрия заблокировала выделение новой многомиллионной помощи ЕС Украине

ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира

Власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило итальянское агентство ANSA.

По его данным, речь идет о выделении Киеву транша из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, который планировалось выплатить в понедельник, 22 мая. Отмечается, что Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался только для вооружения Украины.

К настоящему моменту на оплату поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира было выделено 5,6 миллиарда евро.

В апреле сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины. Тогда на эти цели было решено направить один миллиард евро.