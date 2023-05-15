Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 15 мая 2023Мир

Венгрия заблокировала выделение новой многомиллионной помощи ЕС Украине

ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило итальянское агентство ANSA.

По его данным, речь идет о выделении Киеву транша из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, который планировалось выплатить в понедельник, 22 мая. Отмечается, что Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался только для вооружения Украины.

К настоящему моменту на оплату поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира было выделено 5,6 миллиарда евро.

В апреле сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины. Тогда на эти цели было решено направить один миллиард евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
В российском городе безработный домогался маленькой дочери своей знакомой
Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик
В подмосковном лесу нашли тело женщины с пробитой головой
Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
В Китае заявили о необходимости создания условий для переговоров по Украине
Тайсон Фьюри обвинил Усика в жадности
Рост продаж квартир в Москве объяснили
Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.