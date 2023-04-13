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15:14, 13 апреля 2023Мир

Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины

Совет ЕС утвердил выделение 1 млн евро на передачу Киеву боеприпасов до 31 мая

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение средств на боеприпасы для Киева, об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Ранее Великобритания пообещала предоставить Украине новые многомиллионные кредиты. Уточняется, что средства будут направлены на содержание украинских больниц и школ, а также на другие государственные нужды.

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Виктория Кондратьева
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