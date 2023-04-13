Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины

Совет ЕС утвердил выделение 1 млн евро на передачу Киеву боеприпасов до 31 мая

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение средств на боеприпасы для Киева, об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Ранее Великобритания пообещала предоставить Украине новые многомиллионные кредиты. Уточняется, что средства будут направлены на содержание украинских больниц и школ, а также на другие государственные нужды.