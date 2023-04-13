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11:29, 13 апреля 2023Мир

Великобритания предоставит Украине новые многомиллионные кредиты

Великобритания предоставит Украине новые кредиты на 500 миллионов долларов

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

Великобритания предоставит Украине новые кредиты на 500 миллионов долларов, увеличив общую сумму займов в этом году до 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского казначейства.

По сообщению ведомства, эти многомиллионные кредиты будут направлены на содержание украинских больниц и школ, а также на другие государственные нужды.

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Семен Александров
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